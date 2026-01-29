;

Adolescente fue baleado en La Cisterna: recibió al menos tres disparos

El menor fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde permanece estable y fuera de riesgo vital.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante las últimas horas de este jueves, un menor de edad fue baleado en la comuna de La Cisterna, específicamente en calle Sergio Ceppi, en la región Metropolitana.

En concreto, de acuerdo con la información preliminar, el adolescente recibió al menos tres impactos de bala.

Los primeros en llegar al lugar fueron voluntarios del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, quienes inicialmente atendieron a la víctima pensando que presentaba lesiones cortopunzantes.

Sin embargo, tras una primera evaluación, se constató que el menor había sido herido a bala.

El adolescente fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Barros Luco, donde ingresó en condición de riesgo vital. No obstante, según la última información entregada, su estado de salud se mantiene estable y fuera de riesgo vital.

Por ahora, las circunstancias en que se produjo el ataque se encuentran en investigación, mientras personal policial realiza las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

