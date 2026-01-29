Deshidratados y en una quebrada: los detalles del rescate de los 9 jóvenes extraviados en Cerro Manquehue

Durante la madrugada de este jueves, el Cuerpo de Bomberos de Santiago logró rescatar a los nueve jóvenes que se habían extraviado en el Cerro Manquehue, en la comuna de Vitacura.

Cabe recordar que los voluntarios desplegaron un operativo de emergencia tras ser alertados por los propios afectados , quienes iniciaron una caminata cerca de las 08:00 horas desde el Cerro Manquehuito.

Sin embargo, con el paso de las horas, el grupo notó que se habían desviado del sendero principal, por lo que decidió retroceder y solicitar ayuda a eso de las 16:45 horas.

Hallados con signos de deshidratación

El capitán del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Luis Salinas, dijo que los jóvenes “se encontraban en una quebrada de alta complejidad , por lo que fue necesario utilizar equipos tecnológicos para poder ubicarlos”, consignó 24 Horas.

Tras una intensa labor de búsqueda, los voluntarios lograron dar con el paradero de los afectados, quienes presentaban signos de deshidratación por las altas temperaturas y el tiempo que permanecieron en la zona.