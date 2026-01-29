Johnny Herrera barre el piso con el mercado de Colo Colo: “Está actuando como un equipo chico”

Colo Colo no atraviesa un buen momento económico, situación que ha impactado directamente en la conformación de su plantel de cara a la temporada 2026, ya que el club ha realizado un mercado de fichajes bastante austero.

Es claro el modelo que ha implementado Blanco y Negro: incorporar futbolistas a préstamo o que se encuentren libres. La única excepción fue Javier Méndez, por quien sí debieron pagar cerca de 70 mil dólares a Peñarol.

Producto de esta situación, no han faltado las críticas al club. Incluso un referente de la Universidad de Chile como Johnny Herrera cuestionó con dureza el actuar de la dirigencia alba a la hora de reforzar el equipo.

“Colo Colo está actuando como equipo chico con la salida de sus jugadores. Está abaratando costos, bajando el valor de la planilla y se me hace cada vez más claro que será un año de transición para Colo Colo, por todos los ‘condoros’ que se mandaron el año pasado”, señaló el exarquero azul en su rol de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Están como país en guerra, ahorrando cualquier peso. Dejan que se vayan los jugadores con sueldos medianamente altos y negocian futbolistas relativamente baratos. En el arco dicen que se arreglan con lo que tienen”, agregó el “Samurái”.

Además, fue enfático en manifestar su desaprobación por el caso de Cristián Zavala. “Es un jugador campeón y lo estás perdiendo. Pudiste gestionarlo hablando con él. Y traes a uno que peleó el descenso. ¿Lautaro Pastrán es más que Zavala?”, sentenció Herrera.