“La U me fue a buscar dos veces... Me sentía en un gran momento y quería dar ese salto, pero mi club no aceptó”

Alejandro Hohberg, delantero de 34 años y exseleccionado peruano, reveló en una reciente entrevista que estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Universidad de Chile en dos oportunidades.

El extremo formado en Peñarol, pero que debutó en Rentistas y ha desarrollado una extensa trayectoria en el fútbol peruano con pasos por Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys, confesó que el cuadro azul intentó quedarse con sus servicios en uno de los mejores momentos de su carrera.

En diálogo con Depor, Hohberg explicó que el primer acercamiento con la U se produjo a fines de 2019 y que el segundo fue aún más concreto, tras un gran 2020 con la camiseta de Universitario, donde fue figura y campeón del Torneo Apertura en Perú.

“La propuesta que me agarraba en un mejor momento fue en el 2020 después de ganar el Apertura, que era la segunda vez que la U de Chile me buscaba. Me había buscado finalizando el 2019″, contó el actual jugador de Cienciano.

El portazo de Universitario que fustró su llegada a la U

En esa línea, Hohberg explicó que su club de aquel entonces le cerró la puerta a su salida. “El club creyó que yo tenía que quedarme a jugar la Pre-Libertadores. Llegamos al acuerdo de quedarme y cuando pasó la Pre-Libertadores, ganamos el Apertura, se volvieron a contactar, mandaron la propuesta directamente de club a club", detalló.

“Yo también manifesté que me sentía en un momento que quería dar ese salto en mi carrera. Creía que de Universitario la U de Chile era un salto importante. Era retarme a mí también a decir, bueno, a ver si estoy capacitado para jugar en un grande de Sudamérica. Me sentía en un gran momento, pero bueno, el club (Universitario) no lo aceptó“, continuó.

El delantero explicó que el elenco peruano “no creyó conveniente que yo salga a mitad de año teniendo Clausura y las finales por delante. Yo sentía que había dado mi palabra de quedarme en diciembre, pero muchas veces se opina sin saber y hay acuerdos más de palabra que de contrato que no se terminan cumpliendo".

Además, aseguró que siempre buscó una salida consensuada para no perjudicar a su club. “El jugador siempre a veces termina quedando como el malo, pero yo nunca quise irme gratis, quería que a la U le quede en ese momento, que le quede un porcentaje si es que me iba", reconoció.

“Dos veces era el mismo equipo que me estaba buscando. La segunda vez que ya no se me permitió salir, obviamente que uno dice, la puta madre, es una oportunidad que no sé si vuelva a pasar. A veces el momento del jugador no es el mismo que el club, y pasa, el fútbol tiene eso de dinámico", sentenció.