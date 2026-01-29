Giro inesperado: Consejo de Monumentos frena retorno de la estatua de Baquedano a Plaza Italia

El regreso de la estatua del general Manuel Baquedano al sector de Plaza Italia quedó momentáneamente suspendido luego de que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) resolviera no autorizar su reinstalación, solicitando antecedentes técnicos adicionales.

La decisión se conoció luego de que el concejo municipal aprobara de forma unánime el traslado del monumento desde el Museo Histórico y Militar hasta su ubicación original, comprometiendo un presupuesto de $59 millones.

Sin embargo, el organismo estatal pidió ampliar la información antes de dar luz verde al proceso.

En un oficio dirigido al municipio, el CMN requirió detalles sobre las medidas de seguridad, la protección de las personas, la conservación de la escultura y la estabilidad estructural de la obra.

Asimismo, solicitó especificaciones técnicas respecto de los anclajes que se utilizarán y del material sobre el cual será fijado el monumento.

Recordemos que la estatua fue retirada de su emplazamiento en marzo de 2021, tras reiterados hechos de vandalismo y múltiples intentos de derribo ocurridos durante el estallido social.

Frente a la solicitud del Consejo de Monumentos, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, aseguró que el municipio ha trabajado desde hace meses en el proyecto y que las exigencias planteadas ya estaban contempladas.

“Nos importa que el monumento sea seguro y que el trabajo esté bien hecho. Nuestra disposición es cumplir con los mejores estándares”, afirmó.

Con la entrega de los nuevos antecedentes, la decisión final sobre el retorno de la estatua quedará nuevamente en manos del CMN, que deberá evaluar si las condiciones propuestas garantizan su adecuada conservación y seguridad.