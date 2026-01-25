Ya tiene 97% de avance: así luce el nuevo eje Plaza Italia y en esta fecha será su inauguración

Cada vez falta menos para que uno de los lugares más representativos de la región Metropolitana esté terminado: la remodelación del eje Plaza Italia.

El proyecto contempla una inversión superior a los $27 mil millones en su fase de ejecución, la cual es financiada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De momento, la obra presenta un 97% de avance físico y un 83% de avance financiero, según informó El Mercurio.

Cabe recordar que el proyecto de remodelación comenzó en septiembre del 2024 y ya se prevé una fecha tentativa para la inauguración del eje Plaza Italia.

La remodelación del espacio contempla el traslado del tránsito vehicular hacia la calzada sur, eliminando la rotonda, aumento de los árboles, nuevos cruces peatonales y más de 1.500 metros lineales de senderos.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

¿Cuándo será la inauguración?

La inauguración del espacio está prevista para fines de febrero o comienzos de marzo de este 2026, según consignó el medio antes citado.

La iniciativa tiene como objetivo convertir el espacio en una gran plaza cívica orientada a los ciudadanos.