;

Más de $1.400 millones: Contraloría detecta irregularidades en control de licencias médicas en O’Higgins

Tras la auditoría, se ordenó el inicio de sumarios y se enviaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Javiera Rivera

Más de $1.400 millones: Contraloría detecta irregularidades en control de licencias médicas en O’Higgins

Más de $1.400 millones: Contraloría detecta irregularidades en control de licencias médicas en O’Higgins / Cristofer Devia/ Uno noticias

La Contraloría Regional de O’Higgins detectó una serie de deficiencias en los mecanismos de control y recuperación de recursos asociados a licencias médicas en el Servicio de Salud O’Higgins (SSO) y en el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo.

El informe reveló que ambas instituciones no habrían gestionado de manera adecuada la restitución de montos vinculados a licencias médicas que fueron rechazadas o reducidas, lo que contraviene la normativa vigente.

Ante esta situación, el organismo fiscalizador instruyó que, en un plazo máximo de 60 días hábiles, se remitan los antecedentes que acrediten la recuperación de los fondos observados a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo.

En cuanto al ausentismo prolongado, la auditoría identificó que 48 funcionarios del Servicio de Salud y 63 del Hospital de Rengo registraron licencias médicas iguales o superiores a 180 días.

Revisa también

ADN

El gasto asociado a estos casos alcanzó los $694 millones en el SSO y más de $770 millones en el recinto hospitalario.

Además, en una muestra representativa analizada —correspondiente a una licencia por cada funcionario— se verificaron desembolsos por concepto de remuneraciones y reemplazos que superaron los $253 millones en el Servicio de Salud y los $390 millones en el hospital.

A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ordenó al Servicio de Salud O’Higgins iniciar un procedimiento disciplinario con el fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas, cuyo acto de inicio deberá ser informado a la Fiscalía del organismo dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe.

Asimismo, los antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar eventuales acciones legales orientadas a la recuperación de los recursos públicos comprometidos.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad