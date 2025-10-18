;

VIDEOS. Sexto aniversario del estallido social: así se vivió la conmemoración en pleno centro de Santiago

Los registros muestran concentraciones en los alrededores de Plaza Baquedano y la Alameda.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la tarde de este sábado 18 de octubre, grupos de personas se congregaron en pleno centro de Santiago para conmemorar el sexto aniversario del estallido social de octubre de 2019.

Los registros muestran concentraciones en los alrededores de Plaza Baquedano y la Alameda, donde manifestantes levantaron pancartas y realizaron cánticos alusivos a las demandas sociales que marcaron ese periodo.

El ambiente se mantuvo inicialmente en calma, aunque con un fuerte resguardo policial en sectores como Vicuña Mackenna, Ramón Corvalán y Parque Forestal. Carabineros desplegó carros lanzaaguas y unidades de Control de Orden Público ante eventuales disturbios.

La jornada se desarrolló en medio de nuevas cifras reveladas por la Fiscalía Nacional respecto a los delitos cometidos durante el estallido social.

Según el informe, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se registraron más de 35 mil delitos en todo el país, con 30 personas fallecidas y más de 20 mil víctimas.

La región Metropolitana concentró casi la mitad de los casos, mientras que los principales delitos fueron violencia institucional (34%), saqueos y robos (31%) y desórdenes públicos (22%).

