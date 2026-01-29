;

VIDEO. Esteban Pavez se rinde por completo ante Pablo Guede tras su llegada a Perú: “Es el mejor técnico que he tenido”

En Alianza Lima, el volante chileno se reencontrará con el entrenador argentino, a quien tuvo como DT en Colo Colo y Tijuana.

Esteban Pavez le dijo adiós a Colo Colo y al fútbol chileno para asumir un nuevo desafío con Alianza Lima, uno de los equipos más importantes de Perú.

Este miércoles por la noche, el volante nacional aterrizó en tierras peruanas y conversó con la prensa local que lo estaba esperando en el aeropuerto. “Vengo con muchas expectativas. Hay un gran equipo y un gran técnico. Estoy muy motivado”, señaló.

En Alianza Lima, el mediocampista se reencontrará con Pablo Guede, a quien tuvo como DT en Colo Colo y Tijuana. “Pablo es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho, así que estoy muy contento de estar acá”, comentó Esteban Pavez sobre la nueva etapa que vivirá junto al entrenador argentino.

Por último, el volante destacó el liderazgo que lo llevó a ser capitán del “Cacique”. “El liderazgo lo tengo. Acá no vengo a hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida. Voy a dar todo por el equipo”, concluyó.

