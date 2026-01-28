;

VIDEO. Pavez apunta contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “Es raro ser el capitán y no estar considerado”

“Los últimos capitanes de Colo Colo ninguno se ha ido bien”, afirmó el volante, quien también dejó una crítica para Blanco y Negro.

La salida de Esteban Pavez de Colo Colo es un hecho. Es más, ya se encuentra rumbo a Perú para convertirse en nuevo refuerzo de Alianza Lima, pero no sin antes dejar sus últimas palabras a la prensa, en las que apuntó contra Fernando Ortiz y Blanco y Negro.

“Son sentimientos encontrados, se me hace difícil hablar. A veces las cosas no salen como uno quiere. Mi idea era retirarme en Colo Colo, pero las cosas no siempre resultan. El año pasado no fue un buen momento, ni para mí ni para el equipo. Siempre me hice cargo y di la cara”, dijo el ahora excapitán de los albos.

“Hoy, en la despedida con mis compañeros, me sentí muy orgulloso por lo que hice como capitán y como persona. Esto es duro, he llorado mucho hoy día. Aun así, también es algo lindo salir al extranjero y jugar una copa internacional”, agregó.

Al ser consultado por los motivos de su salida, el volante dejó un fuerte mensaje para Fernando Ortiz. “Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos. Yo todavía me siento importante; por algo me llamó Pablo Guede y también me contactaron otros clubes. La verdad es que yo quería estar en Colo Colo, pero hace un mes ya había tomado la decisión. Es raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado”, señaló.

El partido con Audax Italiano fue bastante duro: los dos referentes de Colo Colo estuvimos en la banca (Vidal y él), cuando creo que era un encuentro para que alguno de los dos estuviera en la cancha. Son mensajes y duele la forma, pero la verdad es que estoy agradecido de toda la gente”, continuó el exseleccionado nacional.

Además, también cuestionó el poco cariño mostrado por la dirigencia al momento de su salida. “Creo que mi despedida fue un poco fría. Siento que merecía, como mínimo, una camiseta, una foto, un recuerdo o algo, y eso me duele. Los últimos capitanes de Colo Colo ninguno se ha ido bien; esa ha sido la tónica”, sentenció Pavez.

