“Esa cantidad de plata no la pone cualquiera”: revelan detalles de la llegada de Apuestas Royal al fútbol chileno

La casa de apuestas, que hasta hace poco era desconocida, auspiciará a 11 de 16 clubes de Primera División del país este 2026.

Daniel Ramírez

@deportesconcepcionsadp

@deportesconcepcionsadp

Antes de que comience el Campeonato Nacional 2026, una desconocida casa de apuestas ha dado que hablar por su irrupción en el fútbol chileno. Se trata de Apuestas Royal, empresa nacida en Venezuela, pero con sede comercial en Curazao.

Este año, Apuestas Royal llegó con todo al balompié nacional, convirtiéndose en auspiciador de 11 de 16 clubes de Primera División.

La casa de apuestas ya se puede ver en las nuevas camisetas de Deportes Concepción, Audax Italiano, Deportes Limache, Huachipato, U. de Concepción, Unión La Calera, Ñublense, Cobresal, Deportes La Serena, Everton y Palestino.

“La oferta de Apuestas Royal fue la mejor”

Deportes Concepción es uno de los equipos que firmó con Apuestas Royal este 2026. El presidente de los lilas, Diego Livingstone, explicó cómo surgió la relación comercial con la casa de apuestas.

“Yo personalmente me acerqué a Apuestas Royal. Les hablé porque me enteré de que estaban tratando de ingresar al mercado local. Y como nosotros teníamos varias casas de apuestas en carpeta, la oferta de Apuestas Royal fue la mejor”, señaló el mandamás del cuadro penquista en diálogo con LUN.

“Prefiero no mencionar el monto, pero es mucho más alto que lo que puede ofrecer una empresa de otro rubro. Esa cantidad de plata no la pone cualquiera”, aseguró.

Además, Livingstone reveló el nombre de dos personas vinculadas a Apuestas Royal, con quienes habló para cerrar el trato. “Yo conversé con uno de los dueños, que se llama Alejandro Balak. Él vive en Asia, cuando habló conmigo estaba en Dubai, y no estoy seguro de su nacionalidad, pero es como el representante de la empresa para el mundo. Con él vimos toda la parte legal y también con Luis Quintana para firmar el contrato; él es venezolano”, indicó.

“Nosotros hicimos todo el análisis legal antes de firmar el contrato. Conversamos con ellos e hicimos toda la asesoría legal para asegurarnos de que está bien hecho. Son un mercado que no está bien regulado, pero las casas de apuestas no se van a ir, hay que regularlas, tal como pasó con Uber o con Netflix”, concluyó el presidente de Deportes Concepción.

