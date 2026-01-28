;

VIDEO. “Cuando se supo que estaba libre, inmediatamente me asociaron con la UC, pero no me llamaron ni hubo una oferta concreta”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Enzo Roco, ahora defensor de Palestino, abordó su regreso a Chile luego de 12 años en el extranjero.

Javier Catalán

Foto: @CDPalestinoSADP

Foto: @CDPalestinoSADP

El regreso de Enzo Roco a Chile para jugar en Palestino es uno de los fichajes que mayor expectación ha generado en el fútbol nacional, ya que se trata de otro retorno de un campeón de América en 2016.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el defensor central de 33 años se refirió a este regreso al país, a la posibilidad que tuvo de volver a Universidad Católica y también le dejó un mensaje a Lucas Cepeda por su fichaje en el Elche.

“La experiencia, la posibilidad de entregar manejo de grupo y de mantenerse unidos en las buenas y en las malas. Eso te lo enseña estar afuera, vivir momentos buenos y también aprender de los que no son tan buenos”, señaló sobre lo que puede aportar en su retorno a los “árabes”.

Revisa también:

ADN

Respecto a lo que ha podido conocer sobre la realidad del club, comentó: “Conozco a Bryan (Carrasco), es uno de los pilares del equipo y tuve la suerte de conversar con él antes de llegar. Me ha comentado cómo ha crecido el club, cómo trabajan, y en estos primeros días me he encontrado con esa realidad. Las ganas que tienen de seguir creciendo fueron un precedente importante para integrarme al proyecto”.

Al ser consultado por la opción de regresar a la UC, admitió: “La gente, cuando supo que estaba libre, inmediatamente me asoció con Católica, pero no hubo conversaciones muy serias. No me llamaron ni hubo una oferta concreta. En este caso no se pudo dar, pero es totalmente entendible. Con Everton sí hubo algo más concreto, pero estar en Santiago es importante para mi familia”.

Además, también le dedicó palabras a Lucas Cepeda por su fichaje en el Elche, club que él mismo defendió en 2014. “Se va a encontrar con un club renovado en comparación con lo que viví en 2014. Es una institución con una gran hinchada y una ciudad donde va a vivir muy bien. Creo que tomó la decisión correcta de irse a ese equipo, porque por sus cualidades y por cómo está el proyecto del Elche, se va a acoplar”, sentenció Roco.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad