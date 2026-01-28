El regreso de Enzo Roco a Chile para jugar en Palestino es uno de los fichajes que mayor expectación ha generado en el fútbol nacional, ya que se trata de otro retorno de un campeón de América en 2016.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el defensor central de 33 años se refirió a este regreso al país, a la posibilidad que tuvo de volver a Universidad Católica y también le dejó un mensaje a Lucas Cepeda por su fichaje en el Elche.

“La experiencia, la posibilidad de entregar manejo de grupo y de mantenerse unidos en las buenas y en las malas. Eso te lo enseña estar afuera, vivir momentos buenos y también aprender de los que no son tan buenos”, señaló sobre lo que puede aportar en su retorno a los “árabes”.

Respecto a lo que ha podido conocer sobre la realidad del club, comentó: “Conozco a Bryan (Carrasco), es uno de los pilares del equipo y tuve la suerte de conversar con él antes de llegar. Me ha comentado cómo ha crecido el club, cómo trabajan, y en estos primeros días me he encontrado con esa realidad. Las ganas que tienen de seguir creciendo fueron un precedente importante para integrarme al proyecto”.

Al ser consultado por la opción de regresar a la UC, admitió: “La gente, cuando supo que estaba libre, inmediatamente me asoció con Católica, pero no hubo conversaciones muy serias. No me llamaron ni hubo una oferta concreta. En este caso no se pudo dar, pero es totalmente entendible. Con Everton sí hubo algo más concreto, pero estar en Santiago es importante para mi familia”.

Además, también le dedicó palabras a Lucas Cepeda por su fichaje en el Elche, club que él mismo defendió en 2014. “Se va a encontrar con un club renovado en comparación con lo que viví en 2014. Es una institución con una gran hinchada y una ciudad donde va a vivir muy bien. Creo que tomó la decisión correcta de irse a ese equipo, porque por sus cualidades y por cómo está el proyecto del Elche, se va a acoplar”, sentenció Roco.