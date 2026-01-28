;

Recoleta responde a Rangers por críticas a los baños de su estadio: “Sus declaraciones están fuera de contexto”

ADN Deportes se puso en contacto con Sebastián González, gerente deportivo del cuadro “textilero”, quien respondió a José Luis Fernández, propietario del cuadro “piducano”, quien los cuestionó por el estado de su estadio.

Javier Catalán

Una verdadera polémica se ha generado en torno al partido que deberán disputar Rangers y Deportes Recoleta por la quinta fecha de la Primera B.

José Luis Fernández, propietario del elenco de Talca, aseguró que se hará cargo de llevar baños químicos y agua potable para los hinchas que deseen asistir al duelo, a disputarse en el Estadio Municipal Leonel Sánchez Lineros de Recoleta.

Ante estas declaraciones, ADN Deportes se contactó con Sebastián “Chamagol” González, gerente deportivo del elenco de la Región Metropolitana, quien mostró su molestia por los dichos del dirigente del conjunto “piducano”.

Hoy vimos las declaraciones y nos golpearon mucho, porque son desafortunadas e injuriosas, sobre todo ahora que estamos por comenzar un campeonato en el que el contexto es distinto para todos los clubes”, comenzó señalando el exdelantero.

“Nosotros sabemos que el estadio de Recoleta necesita reparaciones. La verdad es que le hice saber al señor Fernández que estamos haciendo esfuerzos como club. Estamos construyendo baños nuevos. Si bien es cierto que hubo baños químicos, siempre hubo baños”, agregó.

Además, se defendió relatando experiencias distintas que han vivido como institución. “A nosotros, cuando nos tocó ir a Linares, los muchachos también se ducharon con agua fría y los baños no estaban en las mejores condiciones, y no dijimos nada. Esto no le hace bien al trabajo que se está realizando. Sus declaraciones están fuera de contexto, y eso es lo que más nos duele, porque estamos trabajando para ser un aporte a la industria”, sentenció Sebastián González.

