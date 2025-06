ANFP llega a acuerdo para pagar millonaria indemnización a Cindy Nahuelcoy por despido injustificado

La disputa legal de Cindy Nahuelcoy con la ANFP ha llegado a su fin, en un proceso que la llevó a dejar de trabajar como jueza luego de las acusaciones que hizo contra Leslie Vásquez y Julio Bascuñán, cuestión que le significó 40 fechas de castigo y luego su renuncia a la corporación.

Tras ello, en julio del año pasado, interpuso una demanda por la vulneración de derechos fundamentales, instancia en la cual solicitaba 114 millones de pesos en compensación.

Dicho proceso legal se dio por finalizado en marzo de este año, tras un llamado extraordinario a conciliación en que se pactó que la ANFP le pagará 10 millones a Cindy Nahuelcoy, en dos cuotas.

“El hecho que hayan querido llegar a un acuerdo significa que yo tenía parte de razón. Si no, no lo hubieran aceptado. Si ellos quieren pagar, es porque saben que tienen parte de culpa”, planteó la exjueza tras el acuerdo, en diálogo con La Tercera.

“Yo me autodespedí y me arriesgué a irme sin indemnización alguna. Ahora, prefiero ver lo positivo: si bien lo que recibo es menos que lo que demandé, me va a servir para invertir en los negocios que tengo”, recalcó, valorando su nuevo triunfo judicial, considerando que tampoco se vio afectada por las querellas que interpusieron en su contra Julio Bascuñán y Leslie Vásquez.

“Perdieron las dos querellas, que debieron tener a la ANFP detrás, que seguramente buscaba que desistiera, porque le iba a servir para lo de la demanda. Por eso digo que si tengo la razón muero con ella”, concluyó Cindy Nahuelcoy.