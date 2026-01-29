El presidente electo José Antonio Kast cumple este jueves su última jornada de actividades en Ciudad de Panamá, en el marco de su gira por Centroamérica, antes de viajar esta tarde a El Salvador.

La agenda contempla reuniones con representantes del sector privado y encuentros bilaterales con autoridades de la región, con foco en inversión y relaciones internacionales.

Durante la mañana, Kast ingresó a la Cámara de Comercio de Panamá acompañado por futuras autoridades de su equipo económico. Entre los presentes se encuentra la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, además de representantes empresariales, como la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, y delegados de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

El objetivo del encuentro es fortalecer vínculos con el sector privado y promover la inversión en Chile. También llegó al lugar el expresidente Eduardo Frei, quien ingresó sin entregar declaraciones. Su presencia ha generado especulación respecto de un eventual rol diplomático en la próxima administración.

En un balance de la visita, el presidente electo señaló: “Ha sido una muy buena jornada, hemos podido tener algunas bilaterales. Planteamos la necesidad de tener estabilidad. La integración entre países es muy importante en las relaciones internacionales para que a Panamá le vaya bien y sobre todo a Chile le vaya bien”.

Kast viajará desde Panamá con destino a San Salvador. Allí se espera que sostenga una reunión bilateral con el presidente Nayib Bukele, además de participar en actividades públicas y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cuestionada cárcel de alta seguridad salvadoreña.

Tras su paso por Centroamérica, la oficina del presidente electo confirmó una nueva gira internacional para la próxima semana. El itinerario incluye Bruselas, Budapest y Roma, con salida prevista poco después de su regreso a Chile.