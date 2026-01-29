Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA, y el futuro gobierno de Kast: “Estamos todos curiosos y pendientes”

Panamá está en el centro de las miradas del continente. El Grupo PRISA, a través de World in Progress (WIP), colabora en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de la capital panameña, donde se reúnen jefes de Estado, responsables políticos y líderes empresariales.

Algunos de los ponentes son el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino; el de Brasil, Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Ecuador, Daniel Noboa; y el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, entre otros.

La agenda del Foro abordará temas como el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, la transición energética y climática, la transformación digital y el papel de América Latina y el Caribe en el nuevo orden internacional, entre otros.

El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, conversó con ADN sobre el evento, la convocatoria y la presencia de José Antonio Kast.

“El presidente electo (Kast) es una persona muy importante en este momento. Todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar en Chile y qué tipo de medidas va a tomar. Se sabe que los 100 primeros días de cualquier mandato son los más importantes. Estamos todos curiosos y pendientes de ver por dónde van los tiros”, declaró.

Convocatoria y verdad

Para Oughourlian, la región “vive un momento bien particular. Hay mucha incertidumbre, se está definiendo toda una serie de políticas, muchos debates y por eso yo creo que ese tipo de conferencia era absolutamente imprescindible”.

“Es un exitazo tener a siete líderes de la región en una misma conferencia, yo no creo que eso pasaba en ningún evento. Se está hablando mucho del tema del desarrollo de la región en todos sus ámbitos, al nivel político, al nivel económico, al nivel de las infraestructuras ytodas las cosas fundamentales”, agregó.

Por último, sobre el rol de PRISA, su presidente afirmó que “nuestra misión es la verdad, es esencialmente contar los hechos a nuestros oyentes, a nuestros lectores. Este tipo de evento nos da la oportunidad de encontrarnos con no solamente los líderes, pero también, yo diría en sentido más general, más amplio, con todos los que toman decisiones y que pesan en esta región”.