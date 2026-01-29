Tras visita a El Salvador: Kast iniciará el lunes gira por Europa, donde contempla reunión con Giorgia Meloni

Tras concluir su gira internacional por Centroamérica, iniciada el pasado sábado, el presidente electo José Antonio Kast comenzará los preparativos para un nuevo viaje, esta vez con destino a Europa .

Cabe recordar que durante la tarde de este jueves el mandatario electo viajará a El Salvador, donde el viernes está previsto que se reúna con el presidente Nayib Bukele y visite el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

No obstante, su agenda internacional no concluirá allí. Tras su regreso a Chile, Kast iniciará este lunes 2 de febrero una gira por Europa, teniendo como primer destino Bruselas , capital de Bélgica.

Reunión con Giorgia Meloni

Desde dicho país se trasladará a Roma, Italia, donde existe la posibilidad de que se reúna con la primera ministra Giorgia Meloni, con quien ya ha sostenido encuentros previos y podría invitarla al cambio de mando.