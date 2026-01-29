Tras visita a El Salvador: Kast iniciará el lunes gira por Europa, donde contempla reunión con Giorgia Meloni
La agenda internacional del presidente electo continuará la próxima semana con paradas clave en Bélgica, Italia y Hungría.
Tras concluir su gira internacional por Centroamérica, iniciada el pasado sábado, el presidente electo José Antonio Kast comenzará los preparativos para un nuevo viaje, esta vez con destino a Europa.
Cabe recordar que durante la tarde de este jueves el mandatario electo viajará a El Salvador, donde el viernes está previsto que se reúna con el presidente Nayib Bukele y visite el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
No obstante, su agenda internacional no concluirá allí. Tras su regreso a Chile, Kast iniciará este lunes 2 de febrero una gira por Europa, teniendo como primer destino Bruselas, capital de Bélgica.
Reunión con Giorgia Meloni
Desde dicho país se trasladará a Roma, Italia, donde existe la posibilidad de que se reúna con la primera ministra Giorgia Meloni, con quien ya ha sostenido encuentros previos y podría invitarla al cambio de mando.
Finalmente, José Antonio Kast cerrará su gira en Budapest, Hungría, para después regresar a Chile e iniciar su receso programado entre el 7 y el 17 de febrero en el sur del país.
