Delincuente muere atropellado durante portonazo contra matrimonio en Maipú: una de las víctimas lo atropelló / Diego Martin

Durante la madrigada de este jueves, un delincuente murió atropellado en la comuna de Maipú, luego de un violento portonazo cometido contra un matrimonio al exterior de su vivienda.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cuando la pareja se encontraba llegando a su domicilio, cada uno a bordo de un vehículo distinto. En ese momento, tres sujetos los abordaron con la intención de robarles los automóviles.

Según la información preliminar, mientras la mujer se encontraba al interior de su auto, su esposo estaba a bordo de una camioneta. En medio del asalto, el hombre embistió con su vehículo a uno de los asaltantes , atropellándolo, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Pese a ello, los otros dos involucrados lograron concretar el robo del automóvil de la mujer, dándose posteriormente a la fuga.

Carabineros aisló el sitio del suceso y realiza las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos, establecer responsabilidades y dar con el paradero de los otros participantes del asalto.