Cámara de Diputados despacha proyecto que amplía gratuidad en estacionamientos de centros de salud

La iniciativa extiende el beneficio a consultas, exámenes y trámites, fija multas por incumplimiento y otorga tres meses para adecuar los sistemas de cobro.

Martín Neut

Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile

Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile / VICTOR HUENANTE

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite un proyecto que amplía la gratuidad en los estacionamientos de centros de salud, extendiendo el beneficio más allá de las atenciones de urgencia.

La iniciativa modifica la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

La propuesta establece que el estacionamiento gratuito aplicará para consultas médicas, exámenes, procedimientos, internaciones, controles postoperatorios y también para gestiones administrativas o regularización de deudas vinculadas a la atención de salud.

Multas para establecimientos que no cumplan

El texto amplía el universo de beneficiarios, considerando que quienes acompañan a pacientes no siempre tienen un vínculo familiar directo. Además, prohíbe el cobro en todo evento a vehículos que transporten personas con discapacidad o con dificultades físicas permanentes o transitorias.

En caso de incumplimiento, los recintos arriesgan multas de entre 100 y 150 UTM, las que se duplicarán si existe reincidencia.

Los centros de salud deberán implementar sistemas de control para acreditar la atención realizada y contarán con un plazo de tres meses, desde la publicación de la ley, para adecuar sus sistemas.

