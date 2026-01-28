Tres personas fueron detenidas en Iquique tras una investigación de la Fiscalía Local y la Brigada Investigadora de Robos de la PDI por su presunta participación en un violento robo ocurrido el 30 de octubre de 2025.

El delito afectó a un comerciante que se encontraba en su domicilio, hasta donde llegó uno de los imputados haciéndose pasar por funcionario de la PDI, portando una placa falsa, para luego ingresar por la fuerza junto a otros dos sujetos.

Los individuos maniataron y agredieron a la víctima, revisaron el inmueble y sustrajeron teléfonos celulares, una caja fuerte con joyas avaluadas en 50 millones de pesos y siete millones de pesos en efectivo. Gracias a la denuncia oportuna, peritajes en el sitio del suceso y el análisis de cámaras de seguridad, se logró identificar a los responsables.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público obtuvo órdenes de detención y de registro en domicilios de Iquique y Alto Hospicio, concretando la detención de los tres sujetos, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Iquique para su control de detención este jueves 29 de enero.