Choque entre micro RED y bus interurbano deja 11 pasajeros heridos en Maipú: hay desvíos de tránsito

Durante la mañana de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la comuna de Maipú, región Metropolitana, que dejó al menos 11 personas lesionadas .

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 07:00 horas en la intersección de Camino Rinconada con San Alberto Hurtado, donde una micro del sistema RED –recorrido 348– chocó con un bus interurbano.

El capitán de Carabineros, Pablo Salazar, informó que, según los testimonios recabados, “el bus interurbano quiso efectuar un viraje a la izquierda en un cruce controlado y es donde el bus del sistema RED lo colisiona”, consignó Chilevisión.

Lesionados y desvíos de tránsito

A raíz del accidente, once pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados hasta el Hospital El Carmen. A ellos se suman los conductores de ambos buses involucrados, quienes habrían sufrido lesiones de mayor gravedad.

Distintos equipos de emergencia se trasladaron al lugar para asistir y rescatar a los heridos. Asimismo, la SIAT de Carabineros quedó a cargo de la investigación.

Desde Transporte Informa señalaron que se implementaron desvíos de tránsito de Camino Rinconada, en ambos sentidos, por El Olimpo, General José San Martín y San Alberto Hurtado.