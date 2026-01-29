;

¿Cómo es, cuándo y dónde ver el sorteo de los playoffs de Champions League?

Con la fase de la liga ya definida, continúa la disputa por los ocho cupos restantes a octavos de final.

Este miércoles 28 se jugó la última jornada de la fase de la liga, en donde se definió cómo quedó la tabla con sus clasificados directamente a octavos de final, los que jugarán playoffs y los que fueron eliminados de la competencia.

De esta manera, los clubes que quedaron entre los puestos 9 y 24 disputarán un play-off a doble partido (ida y vuelta) para obtener su pase a la siguiente fase.

¿Que equipos quedaron en playoffs?

Cabezas de serie

  1. Real Madrid (ESP)
  2. Inter (ITA)
  3. PSG (FRA)
  4. Newcastle (ENG)
  5. Juventus (ITA)
  6. Atlético de Madrid (ESP)
  7. Atalanta (ITA)
  8. Leverkusen (GER)

No cabezas de serie

  1. B. Dortmund (GER)
  2. Olympiacos (GRE)
  3. Club Brujas (BEL)
  4. Galatasaray (TUR)
  5. Monaco (FRA)
  6. Qarabağ (AZE)
  7. Bodø/Glimt (NOR)
  8. Benfica (POR)

¿Como se realizarán los emparejamientos?

Los clubes serán emparejados en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie. Los clubes en las posiciones 9-10, 11-12, 13-14 y 15-16. Y cuatro parejas no cabezas de serie en las posiciones 17-18, 19-20, 21-22 y 23-24.

Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie; es decir, el club 9 o 10 contra el club 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22 y así sucesivamente.

¿Cuando se llevará a cabo este sorteo?

Esta conformación para los playoffs de la Champions League se realizará el viernes 30 de enero en la sede oficial de la UEFA ubicada en Nyon, Suiza, a las 8:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el sorteo?

Se podrá ver en el streaming en directo de UEFA.com en la app oficial de la UEFA Champions League.

