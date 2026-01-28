VIDEOS. Chelsea elimina al Napoli y el Madrid cae a los playoffs: los resultados de este 28 de enero en la Champions League
Este miércoles se definieron todos los equipos clasificados a los octavos de final, aquellos que deberán disputar la ronda previa y los que quedaron eliminados de la competencia.
Este miércoles se disputó la última jornada de la fase de liga de la Champions League, en la que se definieron los equipos clasificados a los octavos de final y aquellos que deberán disputar la fase previa antes de acceder a la ronda de los 16 mejores.
En uno de los encuentros más atractivos de la jornada, el Chelsea dejó fuera de la competencia al Napoli tras vencerlo por 3-2 en Italia, resultado que impidió al equipo de Antonio Conte incluso acceder a la ronda de playoffs.
Otro de las sorpresas la dio el Benfica, que clasificó a la fase previa de manera increíble. Con un gol de su arquero, Anatoli Trubin, vencieron 4-2 al Real Madrid, y por diferencia de gol superaron al Olympique de Marsella. Por su parte, los “merengues” cayeron de los ocho primeros.
Revisa también:
Quien sí cumplió con su objetivo fue el FC Barcelona, que logró una remontada ante el Copenhague y aseguró su clasificación directa a los octavos de final, con una actuación estelar de Lamine Yamal.
Finalmente, el Inter de Milán completó la hazaña de clasificar de manera directa a la ronda de los 16 mejores en el último suspiro, tras imponerse por la cuenta mínima al Borussia Dortmund.
Los resultados de la Champions League hoy miércoles 28 de enero
Athletic Club 2-3 Sporting de Lisboa
Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
Mónaco 0-0 Juventus
Napoli 2-3 Chelsea
Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt
Bayer Leverkusen 3-0 Villareal
Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán
Club Brujas 3-0 Olympique de Marsella
Ajax 1-2 Olympiacos
Barcelona 4-1 Copenhague
Liverpool 6-0 Qarabag
Manchester City 2-0 Galatasaray
Pafos 4-1 Slavia Praga
PSG 1-1 Newcastle United
PSV 1-2 Bayern Múnich
Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta
Benfica 4-2 Real Madrid
Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026
- Arsenal – 24 pts
- FC Bayern München – 21 pts
- Liverpool – 18 pts
- Tottenham Hotspur – 17 pts
- Barcelona – 16 pts
- Chelsea – 16 pts
- Sporting CP – 16 pts
- Manchester City – 16 pts
- Real Madrid – 15 pts
- Inter – 15 pts
- Paris Saint-Germain – 14 pts
- Newcastle United – 14 pts
- Juventus – 13 pts
- Atlético Madrid – 13 pts
- Atalanta – 13 pts
- Bayer 04 Leverkusen – 12 pts
- Borussia Dortmund – 11 pts
- Olympiacos FC – 11 pts
- Galatasaray – 10 pts
- Qarabağ FK – 10 pts
- Club Brugge KV – 10 pts
- AS Monaco – 10 pts
- Bodø/Glimt – 9 pts
- Benfica – 9 pts
- Olympique de Marseille – 9 pts
- Pafos FC – 9 pts
- Royale Union Saint-Gilloise – 9 pts
- PSV Eindhoven – 8 pts
- Athletic Club – 8 pts
- Napoli – 8 pts
- FC København – 8 pts
- AFC Ajax – 6 pts
- Eintracht Frankfurt – 4 pts
- SK Slavia Praha – 3 pts
- Villarreal – 1 pts
- Kairat Almaty – 1 pts
