VIDEOS. Chelsea elimina al Napoli y el Madrid cae a los playoffs: los resultados de este 28 de enero en la Champions League

Este miércoles se definieron todos los equipos clasificados a los octavos de final, aquellos que deberán disputar la ronda previa y los que quedaron eliminados de la competencia.

Javier Catalán

Este miércoles se disputó la última jornada de la fase de liga de la Champions League, en la que se definieron los equipos clasificados a los octavos de final y aquellos que deberán disputar la fase previa antes de acceder a la ronda de los 16 mejores.

En uno de los encuentros más atractivos de la jornada, el Chelsea dejó fuera de la competencia al Napoli tras vencerlo por 3-2 en Italia, resultado que impidió al equipo de Antonio Conte incluso acceder a la ronda de playoffs.

Otro de las sorpresas la dio el Benfica, que clasificó a la fase previa de manera increíble. Con un gol de su arquero, Anatoli Trubin, vencieron 4-2 al Real Madrid, y por diferencia de gol superaron al Olympique de Marsella. Por su parte, los “merengues” cayeron de los ocho primeros.

Quien sí cumplió con su objetivo fue el FC Barcelona, que logró una remontada ante el Copenhague y aseguró su clasificación directa a los octavos de final, con una actuación estelar de Lamine Yamal.

Finalmente, el Inter de Milán completó la hazaña de clasificar de manera directa a la ronda de los 16 mejores en el último suspiro, tras imponerse por la cuenta mínima al Borussia Dortmund.

Los resultados de la Champions League hoy miércoles 28 de enero

Athletic Club 2-3 Sporting de Lisboa

Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham

Arsenal 3-2 Kairat Almaty

Mónaco 0-0 Juventus

Napoli 2-3 Chelsea

Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt

Bayer Leverkusen 3-0 Villareal

Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán

Club Brujas 3-0 Olympique de Marsella

Ajax 1-2 Olympiacos

Barcelona 4-1 Copenhague

Liverpool 6-0 Qarabag

Manchester City 2-0 Galatasaray

Pafos 4-1 Slavia Praga

PSG 1-1 Newcastle United

PSV 1-2 Bayern Múnich

Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta

Benfica 4-2 Real Madrid

Así está la tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026

  1. Arsenal – 24 pts
  2. FC Bayern München – 21 pts
  3. Liverpool – 18 pts
  4. Tottenham Hotspur – 17 pts
  5. Barcelona – 16 pts
  6. Chelsea – 16 pts
  7. Sporting CP – 16 pts
  8. Manchester City – 16 pts
  9. Real Madrid – 15 pts
  10. Inter – 15 pts
  11. Paris Saint-Germain – 14 pts
  12. Newcastle United – 14 pts
  13. Juventus – 13 pts
  14. Atlético Madrid – 13 pts
  15. Atalanta – 13 pts
  16. Bayer 04 Leverkusen – 12 pts
  17. Borussia Dortmund – 11 pts
  18. Olympiacos FC – 11 pts
  19. Galatasaray – 10 pts
  20. Qarabağ FK – 10 pts
  21. Club Brugge KV – 10 pts
  22. AS Monaco – 10 pts
  23. Bodø/Glimt – 9 pts
  24. Benfica – 9 pts
  25. Olympique de Marseille – 9 pts
  26. Pafos FC – 9 pts
  27. Royale Union Saint-Gilloise – 9 pts
  28. PSV Eindhoven – 8 pts
  29. Athletic Club – 8 pts
  30. Napoli – 8 pts
  31. FC København – 8 pts
  32. AFC Ajax – 6 pts
  33. Eintracht Frankfurt – 4 pts
  34. SK Slavia Praha – 3 pts
  35. Villarreal – 1 pts
  36. Kairat Almaty – 1 pts

