Álvarez se queda a la deriva: Perú llega a acuerdo con otro DT para su selección / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Una de las teleseries del verano del fútbol chileno fue la historiada salida de la banca de la U de Chile por parte del argentino Gustavo Álvarez.

Pese a ganar dos títulos en sus dos años a cargo del cuadro azul, el ex Huachipato aseguró que debía llegar otro entrenador para proyectar al plantel en 2026.

Luego de semanas de negociación, Gustavo Álvarez acordó su salida a cambio del pago de parte de la cláusula una vez que encontrara un nuevo equipo, lo que, se suponía, sería cuestión de tiempo, considerando que había un gran interés desde Perú para que pudiera hacerse cargo de la selección incaica.

En las últimas horas, tanto desde Perú como desde Brasil aseguraron que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hará el anuncio este viernes de su nuevo entrenador.

Sorpresivamente, el nombre escogido es el del brasileño Mano Menezes, de dilatada trayectoria en clubes de su país, además de haber dirigido al Scratch entre 2010 y 2012.

Tras haber dirigido en los últimos años a Gremio y Corinthians, el DT de 63 años será presentado en Perú con la misión de volver a clasificarlos a un Mundial en 2030, con lo que Gustavo Álvarez se queda sin la opción de dar el gran salto en su carrera y, de momento, está sin club.