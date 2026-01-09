Gustavo Álvarez, a un paso de volver a dirigir tras su salida de la U: ya tendría fecha de presentación

Gustavo Álvarez está cerca de volver a dirigir tras su salida de Universidad de Chile. El técnico argentino dejó la banca de los azules luego del término de la temporada 2025 y tendría cerrado su próximo desafío profesional.

Según informó el programa Campeonísimo de PBO Radio, el estratega de 53 años tiene prácticamente acordada su llegada a la selección de Perú. Es más, el medio de comunicación del país vecino afirmó que sería presentado el próximo 15 de enero.

La llegada del DT a la “Bicolor” se concretaría por expresa decisión del director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, quien se inclinó por el exentrenador azul por sobre otras alternativas, como Ariel Holan.

Cabe recordar que Gustavo Álvarez ya conoce el medio peruano al haber dirigido a Sport Boys en 2021 y Atlético Grau en 2022. Luego de eso, arribó al fútbol chileno para dirigir al Huachipato campeón en 2023 y logró dar el salto a la U en 2024.

En caso de ser confirmado como seleccionador de Perú, tendrá la gran misión de devolverle la competitividad al combinado incaico y luchar por la clasificación al Mundial de 2030.