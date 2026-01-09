;

Gustavo Álvarez, a un paso de volver a dirigir tras su salida de la U: ya tendría fecha de presentación

El extécnico azul estaría a detalles de asumir la banca de la selección de Perú.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Gustavo Álvarez está cerca de volver a dirigir tras su salida de Universidad de Chile. El técnico argentino dejó la banca de los azules luego del término de la temporada 2025 y tendría cerrado su próximo desafío profesional.

Según informó el programa Campeonísimo de PBO Radio, el estratega de 53 años tiene prácticamente acordada su llegada a la selección de Perú. Es más, el medio de comunicación del país vecino afirmó que sería presentado el próximo 15 de enero.

Revisa también:

ADN

La llegada del DT a la “Bicolor” se concretaría por expresa decisión del director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, quien se inclinó por el exentrenador azul por sobre otras alternativas, como Ariel Holan.

Cabe recordar que Gustavo Álvarez ya conoce el medio peruano al haber dirigido a Sport Boys en 2021 y Atlético Grau en 2022. Luego de eso, arribó al fútbol chileno para dirigir al Huachipato campeón en 2023 y logró dar el salto a la U en 2024.

En caso de ser confirmado como seleccionador de Perú, tendrá la gran misión de devolverle la competitividad al combinado incaico y luchar por la clasificación al Mundial de 2030.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad