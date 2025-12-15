VIDEO. Revelan crudas imágenes del momento en que disparan a un asaltante tras robo en La Cisterna
Un robo frustrado bajo la modalidad “salida de banco” dejó a un presunto delincuente fallecido la tarde de este lunes en la comuna de La Cisterna, luego de que un tercero abatiera a uno de los asaltantes. El comisario de la Décima Comisaría de La Cisterna, mayor Jorge Soto, señaló que “una pareja, un hombre y una mujer, luego de efectuar un retiro de dinero del BancoEstado, fueron abordados por cuatro sujetos”, tres de ellos a pie y uno en un vehículo.
