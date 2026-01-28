;

Vidal hace oficial una nueva salida en Colo Colo: “Que difícil es despedirte hermano, gracias por todo”

“Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día”, escribió el “King” en sus redes sociales para despedirse de Esteban Pavez.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a Esteban Pavez, capitán y mediocampista del “Cacique”, quien dejará el club para transformarse en nuevo refuerzo de Alianza Lima.

Pese a que el traspaso aún no ha sido oficializado, el ‘King’ se adelantó y confirmó la salida del jugador de 35 años con una sentida carta. “Que difícil es despedirte hermano mío”, comenzó el texto publicado por Vidal en su cuenta de Instagram.

“Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo, eres un persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti", agregó.

En esa línea, el ex Bayern Munich y Barcelona remarcó: “Se lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto. Pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas".

“Una vez más gracias por todo hermano. Dale con todo por que eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites. Hermanos por siempre", sentenció.

