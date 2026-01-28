Lucas Cepeda es presentado en Elche y sorprende con este mensaje para Colo Colo y Wanderers: “No quería dejarlo pasar”

Lucas Cepeda fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Elche. En su primer diálogo con la prensa española, el extremo de 23 años valoró su saltó al fútbol europeo y tuvo palabras de agradecimiento para Colo Colo y Santiago Wanderers, los clubes donde se formó.

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a fichar por el cuadro ilicitano, el seleccionado nacional sostuvo: “Me encantó el proyecto. El club se comunicó conmigo, me indicaron la idea que tenían conmigo y eso me ilusionó mucho, porque es básicamente el sistema de juego que venía manejando estos últimos años en Colo Colo”.

“Al llegar me han tratado muy bien. El club es muy serio y es algo que te deja tranquilo para poder desarrollarte de la mejor manera y mostrar todo tu potencial para ayudar al equipo a lograr los objetivos”, añadió en conferencia.

En esa línea, Cepeda tuvo un especial gesto con los clubes donde inició su carrera y agregó: “Quería darle las gracias a Wanderers y a Colo Colo que son equipos de Chile que fueron los creadores prácticamente de mí. Me dieron todas las herramientas y no quería dejar pasar eso, y a toda su gente también”.

Cepeda y el rol de Vidal en su llegada a Elche

Por otro lado, el atacante chileno explicó por qué rechazó el ofrecimiento de otros equipos para arribar al elenco español. “Elegí Elche porque desde el primer momento sentí interés de parte del club. Se contactaron conmigo, con mi representante, nos molestaban todos los días para que viniera aquí. Eso me llenó de ilusión y alegría, saber que un club tan grande como Elche tenga la intención de traerme”, afirmó.

Además, entregó detalles del rol que jugó Arturo Vidal como intermediario en su fichaje. “Eder Sarabia (técnico del Elche) estuvo con Vidal en Barcelona. Él me explicó su forma de juego, él le escribió a Arturo también para preguntarle por mí y eso también te genera confianza, de que el técnico quiere tenerte en el equipo", contó.

Por último, no descartó la posibilidad de debutar este sábado ante Barcelona. “Me he sentido muy bien, la gente del club y mis compañeros me han tratado de maravilla. Ojalá pueda hacerlo bien estos días para hacerle saber al profe que puedo estar y que vengo con ritmo de entrenamiento”, sentenció.