Vuelco en el futuro de Esteban Pavez: dejaría Colo Colo para fichar por este club del extranjero / Agencia Uno

El futuro de Esteban Pavez podría dar un giro inesperado. Aunque todo indicaba que el volante se quedaría en Colo Colo para la temporada 2026, todo cambió en las últimas horas y habría acordado su fichaje en otro importante club de Sudamérica.

Según informó el periodista peruano Gerson Cuba, el mediocampista de 35 años tiene un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo refuerzo de Alianza Lima, club dirigido actualmente por Pablo Guede, quien lo dirigió durante su paso por el “Cacique”.

El comunicador detalló que el capitán albo llegaría entre hoy y mañana a tierras peruanas para sellar su vínculo con los “Intimos”. Sin embargo, ADN Deportes pudo confirmar que la propuesta será analizada este miércoles en el directorio de Blanco y Negro.

Lo cierto es que la propuesta está sobre la mesa y existe la intención de ambas partes de concretar el traspaso. De confirmarse, Pavez abandonaría el Estadio Monumental después de tres años y luego de una discreta temporada 2025, donde perdió la titularidad bajo la dirección de Fernando Ortiz.

Entre los tres ciclos que ha tenido en Macul, el volante acumula 345 partidos disputados con 16 goles y 18 asistencias, además de nueve títulos: cinco de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas.