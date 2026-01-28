“Como ha sido históricamente...”: el aviso de Milad sobre la búsqueda del nuevo DT de La Roja / Agencia Uno

Pablo Milad, presidente de la ANFP, habló este miércoles en el marco del lanzamiento del nuevo Naming Sponsor del campeonato nacional: Liga de Primera Mercado Libre 2026.

“Será una temporada muy atractiva, con nuevos torneos, más partidos. Lo más importante es la sinergia que tenemos hoy con TNT Sports para mejorar la competencia y la cantidad de partidos”, señaló el mandamás del fútbol chileno.

Además, abordó una situación que está llamando la atención: la presencia de Apuestas Royal, empresa vinculada a Venezuela, en las camisetas de 11 clubes de Primera División del país. “La ley nos va a permitir hacer más verificaciones, pero nosotros no tenemos herramientas para llegar en profundidad. Todo está en un proceso de regularización; la CMF tendrá que opinar respecto a eso”, sostuvo.

Milad también respondió a la molestia de Universidad de Chile por la sanción que aplicó el Tribunal de Disciplina contra más de 3 mil hinchas azules. “Los tribunales son totalmente autónomos, nosotros no tenemos incidencia en los tribunales, y además que son elegidos por los mismos clubes”, comentó.

Por otro lado, habló sobre la búsqueda de un nuevo DT para la selección chilena. “Después del Mundial 2026 se abrirán muchas posibilidades de entrenadores. Buscaremos a uno que se adapte y que sepa del fútbol chileno”, aseguró.

“Yo no quiero participar en la decisión del técnico, como ha sido históricamente. Siempre he sido uno más de los que han decidido. El directorio de la Federación es el que decide a los entrenadores de nuestra selección”, concluyó Pablo Milad.