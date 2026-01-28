Tras haber organizado a finales del año pasado el Mundial Junior de la especialidad, en el hockey césped de Chile siguen con el interés de albergar eventos en el Centro de Entrenamiento Claudia Schüler.

Es así como nuestro país albergará el Pre Mundial, donde Diablas y Diablos buscarán su cupo en la cita planetaria de Bélgica y Países Bajos.

“Venimos con una seguidilla de eventos internacionales de primer nivel, Copa Naciones y Mundial Junior Damas a fin del año pasado en el estadio de hockey Claudia Schüler. Y ahora nos vamos al clasificatorio para el próximo mundial en la serie adulto varones y damas. Es decir, del 1 al 8 vamos a estar jugando todos los días, ya sea Diablos o Diablas, con todos aquellos rivales más cercanos que tenemos en el ranking mundial. Por lo tanto, van a ser todos partidos apretadísimos, durísimos, muy entretenidos de ver y a prueba de nervios”, explicó, en diálogo con ADN TOP, el presidente de la Federación Chilena de Hockey Césped, Andrés de Witt.

“Tenemos abono, tenemos ventas diarias, tenemos estacionamiento también si queremos irnos un poquito más a la segura. Va a ser un evento maravilloso, así como lo fue el Mundial de Damas Junior, que tuvo un marco espectacular. Estamos muy orgullosos porque la FIH nos dio el reconocimiento del mejor host de eventos 2025 a Chile, es un tremendo lujo haber destacado por ser el mejor organizador de eventos, lo cual es un tremendo reconocimiento al legado Panamericano y al uso que le podemos dar a esta belleza, a esta cancha, que es de nivel olímpico en sus certificaciones”, expresó, apuntando a un tema por resolver: hacer permanentes las tribunas mecano que han debido disponer en cada evento.

“Yo creo que es un tema de visión. El centro de entrenamiento está maravilloso y tiene que convertirse en un estadio con graderías permanentes. No solo para ver eventos, sino que para jugar como ya lo venimos haciendo ya con mucho éxito, como el torneo nacional, semifinales, finales, eventos que son propios de nuestra Liga interna. La verdad que con todos los eventos y toda la actividad que le hemos dado, nosotros calculamos que ya prácticamente pagamos graderías permanentes, que efectivamente hay que arrendar, montar y desmontar”, destacó de Witt, apuntando también a otros factores con tal de intervenir el Estadio Nacional.

“No solo es un tema de dinero. Yo sé que el IND y el Estadio Nacional se han abierto a estudiar alternativas, pero también hay un tema de permiso. Aquí caemos un poquito en todo lo que son los aforos de todo el Parque Deportivo Estadio Nacional. El complejo está con un límite de aforo y eso también es un tema que hay que ver cómo se puede ajustar. También hay temas de monumentos, varias partes del estadio son monumentos nacionales que también tienen sus limitaciones. Es un tema que requiere trámite y yo creo que de momento que uno dice, bueno, va el proyecto, por lo menos son entre 2 y 3 años de trámite para tener el permiso y contemplar iniciar alguna obra”, reconoció.

Además, Andrés de Witt también se sumó a las críticas por la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas, cuya votación en el Senado se terminó postergando para marzo.

“Yo creo que faltaron los espacios para poder conocer otras realidades distintas del fútbol. Es una ley que yo creo que es necesaria, pero es muy fútbol. Yo creo que el fútbol requiere seguir regulándose como se plantea, pero también tenemos que pensar que varias varias disciplinas, incluyendo la nuestra, como cuando uno hace la pregunta de cómo vamos a dar el salto, empezar a plantear el desarrollo y el despliegue de nuestros jugadores desde un punto de vista ya de profesionalización y necesitamos un sistema que nos incentive a dar el paso. Sentimos que la ley no pone los incentivos, sino que más bien pone impedimentos que, para federaciones pequeñas como la nuestra, son bastante difíciles de salvar. Entonces, creo que requiere una segunda mirada y más complementaria es solo para el que piensa que la única profesionalización es el fútbol. Las otras disciplinas en Chile, si quieren estar en el top, requieren profesionalización y las medallas, la participación destacada, solo pasan por profesionalización, tanto del deportista como de las ligas y de las federaciones que las conducen”, cerró el mandamás del hockey césped.