Senado no vota reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas: acusan “campaña del terror” de la ANFP / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La expectativa estaba instalada en la última jornada de sesión del Senado antes del receso legislativo en torno a la aprobación de diversos temas.

Entre éstos se cuenta la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas, la cual, entre otros elementos, se centra en la transparencia en la propiedad, la resolución de conflictos de interés y el fomento de laparticipación de los hinchas en la administración de los clubes.

Sin embargo, el texto no alcanzó a ser votado en tabla, pero con el compromiso del Presidente del Senado de ubicar el tema en el primer lugar cuando se reanude la actividad en marzo.

“Vamos a aprovechar este tiempo para seguir aclarando dudas ante una suerte de campaña del terror, como lobby, que ha hecho la ANFP en contra del proyecto, pretendiendo sumar a otros deportes que, lejos de perjudicar el proyecto, los favorece. La iniciativa busca mejorar la profesionalización y la transparencia, haciéndonos cargos de las distintas realidades”, explicó el senador Matías Walker, autor del proyecto de ley.

Todo ante las voces disidentes desde otras disciplinas respecto a este cambio legislativo. “Estamos preocupados, porque la ley favorece al fútbol, pero no a los deportes colectivos. No nos han preguntado qué opinamos. Mandamos una carta porque creemos que falta la voz nuestra, mata a nuestras ligas que seamos sociedades anónimas”, explicó a ADN Deportes el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, Jorge Pino.

Lo cierto es que, tras nueve años de debate, habrá que esperar un mes más para saber si se concreta o no la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas.