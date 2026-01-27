La selección chilena de balonmano abrochó su novena clasificación seguida a un Mundial de la especialidad, lo cual fue analizado en ADN TOP por uno de sus baluartes, Erwin Feutchmann.

“Contentos de ratificar el tercer lugar, ratificar que somos el tercer mejor equipo de América. Llevamos tiempo siéndolo. Por otro lado también autocrítica porque queríamos dar un paso más, queríamos competir de mejor forma contra Argentina y Brasil y no estuvimos. Entonces son sensaciones encontradas: contentos por un noveno mundial, pero con ganas de dar más, de subir un poco más”, aseguró el lateral, lamentando no haber dado batalla a trasandinos y brasileños.

“El escalón está ahí, si es que el último Centro Sur empatamos contra Argentina. Después, a Brasil le ganamos en Lima. Entonces el escalón está ahí, lo difícil es consolidarse. Estamos contentos por estar consolidados en el tercer puesto de América, pero claro, en el deporte nunca estás contento, ¿no? Sales campeón y después quieres ser dos veces campeón, después tres veces campeón. Es importante dar pasos de más. Este torneo lo quisimos hacer y no pudimos", enfatizó.

Las claves para el progreso del balonmano

Erwin Feutchmann apuntó a la necesidad de que los jugadores sigan progresando en sus carreras con tal de ser segundos o primeros en el torneo Sur y Centroamericano.

“Creo yo que es importante que los chicos de la selección hagan carrera, en el sentido de que jueguen en ligas lo más competitivas posible, en las mejores ligas del mundo, para después llegar a la selección y rendirse. Es que en la selección no tenemos tiempo para prepararnos. Es como el fútbol, te concentras, una semana, dos semanas, y al torneo. Entonces, poco trabajo tú podías hacer como entrenador para trabajar, para mejorar. Entonces, todo el trabajo en realidad viene desde la casa, viene de qué es lo que haces en tus clubes”, dijo, apuntando a otros factores.

“Después está la infraestructura, que no es la mejor para el handball, no es para nada la mejor. Porque mientras más infraestructura haya, más gente hay; y mientras más gente haya, tal vez gente se vaya afuera; y mientras más jugadores tengamos fuera, más posibilidades tengan de llegar a las mejores ligas. Y por último está la gestión. Acabo de ver que el hockey césped firmó un convenio, un sponsor del Banco Santander. Y nosotros... nada. Falta gestión para que el handball venda, para que el handball caliente, para que la gente se identifique con el handball”, reconoció, asegurando que falta proyectar mejor a la disciplina habiendo logrado ya su noveno Mundial seguido.

“Yo no lo siento como un exitazo. Pero después, claro, me lo pones en contexto y sí, claro que es un exitazo. Es hasta triste que después de estos resultados, no tengamos lo que deportes colectivos tienen como el voley, el básquet, el rugby, el hockey. Tenemos mucho menos que ellos en cuanto a recursos. Te aseguro que todas las federaciones que te nombré tienen más recursos, trabajan mejor, gestionan mejor y sacan mucho más provecho de lo que tienen. Nosotros no sacamos provecho de lo que tenemos”, reconoció.

Erwin Feutchmann y su futuro

El experimentado jugador nacional también reconoció las dudas respecto de si seguirá o no en Europa.

“Probablemente no renueve en Toulouse, porque ya tengo una edad, voy a terminar el contrato con 36 años. Yo estoy en un momento de mi carrera no fácil, porque claro, el mercado empieza a tener prejuicios. Independiente si juegas bien o mal, tienes 36 años. Entonces en las altas ligas ya no eres la primera opción. Entonces estoy en esa disyuntiva de “oh, puedo bajar el nivel”, porque podría bajar el nivel e irme perfectamente a una liga donde tal vez gane más, sea más fácil y se me haga la vida mucho más tranquila. Pero no, yo quiero seguir en alto nivel, quiero seguir, tengo todavía hambre, tengo todavía el fuego interno", comentó, comparándose con un referente del fútbol nacional.

“Me recuerda un poco la situación que yo veo con Alexis Sánchez. Él perfectamente podría volver a Sudamérica, o a Chile, y jugar bien estar ahí. Pero no, él insiste en quedarse en Europa. Entonces yo me siento un poco identificado con él. También todavía tengo ganas de jugar. Todavía tengo hambre, como cuando tenía 20 años, todavía tengo esa hambre de mejorar. Entonces, no sé qué pasará. No sé, tal vez me fiche un equipo de Francia en primer nivel o tal vez las cosas cambien en Toulouse y me quede, pero estoy en la incendidumbre”, cerró Erwin Feutchmann en ADN TOP.