Shakespeare, Platón y La Araucana marcan las novedades del renovado catálogo de Editorial Universitaria

La Editorial Universitaria, fundada en 1947 y vinculada a la Universidad de Chile, presentó nuevas publicaciones que refuerzan su línea editorial centrada en la difusión del pensamiento cultural, académico y científico, combinando clásicos universales con reflexiones sobre identidad y pensamiento chileno.

Entre las novedades figura “La Araucana: recepción y resignificación”, un estudio que revisa las lecturas e interpretaciones del poema épico desde el siglo XVI hasta la actualidad, analizando su transformación en un símbolo cultural e identitario y la vigencia cambiante de los clásicos según su contexto histórico.

También se suma “Tres comedias. El mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano y Como gustéis”, una edición de obras clave de William Shakespeare, con prólogo de Fernando Debesa y una presentación que contextualiza la traducción de Juan Cariola Larraín.

El catálogo incluye además “La normalidad filosófica. Ensayos sobre filosofía chilena e hispanoamericana”, volumen que reúne textos de cuatro décadas y analiza el desarrollo de la filosofía en Chile, su relación con corrientes internacionales y el impacto de los procesos históricos en las universidades.

Finalmente, la editorial incorpora “Lisis. Sobre la amistad”, de Platón, un diálogo en el que Sócrates reflexiona sobre el sentido de la amistad y sus fundamentos éticos, una temática que mantiene plena vigencia en la actualidad.