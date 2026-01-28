;

De galán de teleseries a estrella de reality: Canal 13 confirmó a su nuevo participante en “Vecinos al Límite”

La señal televisiva informó que Felipe Contreras se incorporará a su nueva apuesta.

Nicolás Lara Córdova

De galán de teleseries a estrella de reality: Canal 13 confirmó a su nuevo participante en “Vecinos al Límite”

Canal 13 sigue sumando nombres para su nuevo reality, Vecinos al límite. Este miércoles 28 de enero, la señal televisiva confirmó a un nuevo participante del espacio.

Se trata del actor Felipe Contreras, quien se sumará al ambicioso proyecto que tendrá este 31 de enero su casting masivo.

Revisa también

ADN

El actor de 45 años se suma así a Carla Ballero, Paula Pavic, Princeso y Joche Bibbó, quienes fueron confirmados durante la semana pasada.

Esta será la primera vez de Contreras en un reality. “Voy a estar buscando gente deportista y disciplinada. No me sirve que sean muy musculosos si no saben trabajar con los demás”, señaló el actor.

Felipe Contreras ha participado en producciones como Amor en tiempo récord, La doña, El regreso, Eres mi tesoro, Juego de ilusiones, entre otros.

El próximo sábado 31 de enero, a partir de las 8:00 AM, en el Centro Parque del Parque Araucano se llevará a cabo el casting masivo para seleccionar a los 16 desconocidos que entrarán al encierro.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad