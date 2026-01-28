De galán de teleseries a estrella de reality: Canal 13 confirmó a su nuevo participante en “Vecinos al Límite”

Canal 13 sigue sumando nombres para su nuevo reality, Vecinos al límite. Este miércoles 28 de enero, la señal televisiva confirmó a un nuevo participante del espacio.

Se trata del actor Felipe Contreras, quien se sumará al ambicioso proyecto que tendrá este 31 de enero su casting masivo.

El actor de 45 años se suma así a Carla Ballero, Paula Pavic, Princeso y Joche Bibbó, quienes fueron confirmados durante la semana pasada.

Esta será la primera vez de Contreras en un reality. “Voy a estar buscando gente deportista y disciplinada. No me sirve que sean muy musculosos si no saben trabajar con los demás”, señaló el actor.

Felipe Contreras ha participado en producciones como Amor en tiempo récord, La doña, El regreso, Eres mi tesoro, Juego de ilusiones, entre otros.

El próximo sábado 31 de enero, a partir de las 8:00 AM, en el Centro Parque del Parque Araucano se llevará a cabo el casting masivo para seleccionar a los 16 desconocidos que entrarán al encierro.