Resultados de postulación a las universidades 2026: cómo consultar con RUT y cuándo son las matrículas en Chile

La primera etapa de inscripciones comienza esta semana y la asignación de beneficios estudiantiles como la gratuidad se informará recién en marzo.

Resultados de postulación a las universidades 2026: cómo consultar con RUT y cuándo son las matrículas en Chile

Resultados de postulación a las universidades 2026: cómo consultar con RUT y cuándo son las matrículas en Chile

Desde este lunes 19 de enero de 2026, a las 12:00 horas, se pueden conocer los resultados de postulación a las universidades que forman parte de la Admisión 2026 del Comité de Acceso.

A través de estos se informa si se fue convocado para iniciar el proceso de matrícula en una de las 47 instituciones participantes o si se quedó en lista de espera. Si ocurre esto último, se debe aguardar por un segundo llamado del lugar de interés.

El detalle se puede consultar en dos sitios web: www.acceso.mineduc.cl y www.demre.cl. Se debe escribir el usuario y la contraseña.

La siguiente etapa clave comienza este martes 20 de enero con el proceso de matrículas, el cual se extenderá hasta el jueves 22. Posteriormente, un segundo periodo se llevará a cabo entre el viernes 23 y el jueves 29 de enero.

¿Y qué pasa con los beneficios como la Gratuidad? Los resultados de Asignación se publicarán una vez que las instituciones informen al Ministerio de Educación sobre la matrícula de los estudiantes, y luego de que todos sus antecedentes hayan sido verificados.

Según el calendario, la información mencionada se difundirá recién el próximo martes 10 de marzo, dando inicio también a un periodo de apelación que se extenderá hasta el jueves 26 del mismo mes.

Así se pueden revisar los Resultados de postulación a las universidades 2026 en Chile

