Bruce Springsteen ataca al ICE y a Donald Trump con su nueva canción: “Streets of Minneapolis”

Este miércoles el reconocido cantante Bruce Springsteen estrenó en todas las plataformas su nuevo single Streets of Minneapolis donde critica duramente a la administración de Donald Trump y, sobre todo, a los agentes del ICE.

“Una ciudad en llamas combatió el fuego y el hielo (juego de palabras con ICE) / bajo las botas de un ocupante / el ejercito privado del Rey Trump / con armas atadas a sus abrigos llegaron a Minneapolis para hacer cumplir la ley”, dice Springsteen en el inicio de su canción.

El músico de 76 años publicó esta canción durante la tarde de este miércoles y ya ha alcanzado las 900.000 reproducciones en YouTube.

Según detalló el mismo artista, esta canción la produjo en tan solo cuatro días.

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer (martes 27 de enero) y la lanzo hoy en respuesta al terror estatal que se está viviendo en la ciudad de Minneapolis”, indicó en su sitio web.

“Está dedicada al pueblo de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, aseguró, en referencia a las dos personas asesinadas a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.