En entrevista con el podcast “Más de ti”, el actor abordó el hecho de alcanzar las nueve décadas y cómo esto ha afectado diversos aspectos de su vida cotidiana.

Javier Méndez

“Ser viejo es bastante penca”: Jaime Vadell lanza potente reflexión a sus 90 años / Capturas

Pese a su avanzada edad, el actor chileno Jaime Vadell se mantiene plenamente activo en los escenarios.

En uno de sus trabajos teatrales más recientes, Aquí me bajo yo, hace gala de una energía y vitalidad tales que cualquier espectador que no lo conozca bien dudaría que tiene 90 años.

Su buen desempeño también ha sido recompensado: en septiembre de 2025 ganó el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

Eso sí, en una entrevista reciente el porteño se sinceró y lanzó una potente opinión. “Ser viejo es bastante penca”, dijo en el podcast Más de ti.

“¿Qué es lo que más le ha costado a usted de acostumbrarse a la edad?”, preguntó la periodista Jesenia Urzúa.

Una serie de pequeñas cosas. No poder caminar rápido, no poder subir o bajar una escalera rápido, de dos escalones en dos. Todo eso que no se puede hacer (...) hay miedo de irse de hocico y sacar la mugre“, admitió el intérpete de El Conde.

“La vista”, recordó luego. “Me canso de leer, leer me cansa. Ahora ya tengo los anteojos y una lupa. Encuentro que el diario le pone cada vez menos tinta a las páginas, no sé si es cierto eso o es que yo no lo veo. Me cuesta la letra del diario”, relató.

Según comentó el artista, a lo largo de su vida ha conocido a muy pocas personas que hayan alcanzado las nueve décadas. “Todavía no me convenzo de que tengo 90 años (...) a lo mejor uno es longevo, eso cuestión de suerte, no más”, sostuvo en una parte del diálogo.

Mira la entrevista completa a Jaime Vadell a continuación:

