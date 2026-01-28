Echan al agua a querido actor nacional por infiel: “Es muy mujeriego... El chileno miente hasta la muerte” / Jose Francisco Zuñiga

Esta semana, durante un nuevo capítulo del reality show El Internado de Mega, Berta Lasala habló sobre su quiebre con el actor Daniel Alcaíno, conocido principalmente por sus roles de Yerko Puchento y Exequiel Pacheco en la serie Los 80.

“Todos tenemos nuestras historias terribles, mi marido dejó una mina por mí (Paula Zúñiga) y eso fue terrible, yo también me sentí mal, salí en la prensa, todo el mundo supo”, rememoró la intérprete.

“También yo me banqué ese karma, yo también lo tengo, yo lo viví, yo lo sufrí. Por eso digo, no hay que quitarle el mino a alguien”, aseguró.

“Tanto y al final me separé igual, después de veinte años. Hace tres me separé de él. Mi ex marido es un actor muy famoso, muy comediante, así como un (Guillermo) Francella”, señaló, comparando a Alcaíno con el icónico humorista argentino. “Un hue... que las hace todas”, describió a dos compañeras de encierro.

“Es muy bueno, pero es muy mujeriego. Sí, sufrí mucho (por infidelidad). Perdoné mucho. Yo me autoflagelé, me puse gorda, fea, terminé como una vaca. El tipo cada vez más famoso y yo cada vez más hundida”, admitió.

“Y de repente dije: ‘Ya chao... no puedo más’. Me separé. Él no se quería separar, además. El chileno, no sé si ustedes cachan. miente hasta la muerte. ‘No, yo nunca te cagué’ (...) mentira, son infieles y mentirosos”, opinó Lasala.

Cabe recordar que Berta Lasala y Daniel Alcaíno confirmaron públicamente su separación en enero de 2023, tras 21 años de relación.

“Nos queremos mucho y tenemos una relación muy buena, porque tenemos un niño de 13 años al que protegemos siempre (...) fue una historia hermosa y terminó, ahora vienen otras historias hermosas para él y para mí“, aseguraba la actriz en ese momento.