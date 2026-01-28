;

Echan al agua a querido actor nacional por infiel: “Es muy mujeriego... El chileno miente hasta la muerte”

Berta Lasala habló sobre su separación en el reality “El internado” de Mega.

Javier Méndez

Echan al agua a querido actor nacional por infiel: “Es muy mujeriego... El chileno miente hasta la muerte”

Echan al agua a querido actor nacional por infiel: “Es muy mujeriego... El chileno miente hasta la muerte” / Jose Francisco Zuñiga

Esta semana, durante un nuevo capítulo del reality show El Internado de Mega, Berta Lasala habló sobre su quiebre con el actor Daniel Alcaíno, conocido principalmente por sus roles de Yerko Puchento y Exequiel Pacheco en la serie Los 80.

“Todos tenemos nuestras historias terribles, mi marido dejó una mina por mí (Paula Zúñiga) y eso fue terrible, yo también me sentí mal, salí en la prensa, todo el mundo supo”, rememoró la intérprete.

También yo me banqué ese karma, yo también lo tengo, yo lo viví, yo lo sufrí. Por eso digo, no hay que quitarle el mino a alguien”, aseguró.

Revisa también:

ADN

“Tanto y al final me separé igual, después de veinte años. Hace tres me separé de él. Mi ex marido es un actor muy famoso, muy comediante, así como un (Guillermo) Francella”, señaló, comparando a Alcaíno con el icónico humorista argentino. “Un hue... que las hace todas”, describió a dos compañeras de encierro.

Es muy bueno, pero es muy mujeriego. Sí, sufrí mucho (por infidelidad). Perdoné mucho. Yo me autoflagelé, me puse gorda, fea, terminé como una vaca. El tipo cada vez más famoso y yo cada vez más hundida”, admitió.

“Y de repente dije: ‘Ya chao... no puedo más’. Me separé. Él no se quería separar, además. El chileno, no sé si ustedes cachan. miente hasta la muerte. ‘No, yo nunca te cagué’ (...) mentira, son infieles y mentirosos”, opinó Lasala.

Cabe recordar que Berta Lasala y Daniel Alcaíno confirmaron públicamente su separación en enero de 2023, tras 21 años de relación.

“Nos queremos mucho y tenemos una relación muy buena, porque tenemos un niño de 13 años al que protegemos siempre (...) fue una historia hermosa y terminó, ahora vienen otras historias hermosas para él y para mí“, aseguraba la actriz en ese momento.

El video:

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad