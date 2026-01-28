;

Blanco y Negro descarta a dos refuerzos para Colo Colo: golpe directo a Fernando Ortiz

La dirigencia de los albos decidió no insistir por los fichajes de Diego Valdés y Victor Dávila.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno

Este miércoles, el directorio de Blanco y Negro volvió a reunirse para resolver dos temas claves en Colo Colo: el fichaje de Lautaro Pastrán y la salida de Esteban Pavez rumbo a Alianza Lima.

Pero eso no fue todo, ya que la dirigencia del “Cacique” también decidió descartar a dos nombres como posibles refuerzos para la temporada 2026. Se trata de Diego Valdés y Victor Dávila.

Según información de ADN Deportes, tanto el volante de Vélez Sarsfield como el delantero del América no llegarán al Estadio Monumental debido a su alto precio.

No es un secreto que Colo Colo tiene un presupuesto limitado en este mercado y, a pesar de concretar algunas ventas millonarias, optó por no insistir en estos dos futbolistas, pese a que Valdés era uno de los grandes deseos de Fernando Ortiz para reforzar el plantel.

Con esto, resta esperar si Blanco y Negro avanzará por otros nombres o enfocará su búsqueda en otra posición, mientras Colo Colo sigue preparándose para su debut en el Campeonato Nacional ante Deportes Limache.

