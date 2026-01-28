;

Colo Colo planea una Noche Alba solidaria para ayudar a afectados por incendios: esta sería la fecha y el rival tentativos

“Colo Colo no se puede mantener ajeno a las desgracias que sufrieron nuestros hermanos del Biobío y Ñuble”, dijo Aníbal Mosa a la hora anunciar la noticia.

Javier Catalán

Matías Zurita

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO / Oscar Guerra

Colo Colo quiere ir en ayuda de los damnificados por los incendios en el sur del país, algo que el Club Social y Deportivo ya está realizando al habilitar sectores del Estadio Monumental como centro de acopio.

Pero, además de esa medida, ahora fue el propio Aníbal Mosa quien confirmó que están trabajando para poder realizar una Noche Alba solidaria, en la que buscarían organizar un partido de fútbol con el objetivo de seguir generando recursos para ayudar a las familias afectadas por las llamas.

“Hemos estado trabajando con el Club Social, porque Colo Colo no se puede mantener ajeno a las desgracias que sufrieron nuestros hermanos del Biobío y Ñuble”, señaló el presidente de Blanco y Negro tras salir de la reunión de directorio de este miércoles.

Revisa también:

ADN

Hemos acercado posiciones con las autoridades para realizar una Noche Alba solidaria, donde pretendemos reunir recursos económicos para poder entregárselos a nuestros hermanos afectados”, agregó.

Además, Mosa adelantó un posible rival y la fecha del evento. “La fecha que manejamos es el día 11 de febrero. Tenemos a Unión Española como posible rival, en lo que no sería un partido friccionado de 45 minutos. También estamos evaluando la alternativa de jugar partidos mixtos de hombres y mujeres”, sentenció.

