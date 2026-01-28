La ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, entregó un balance preliminar del impacto de los incendios forestales en Ñuble y Biobío, destacando la fuerte afectación a zonas de alta actividad agrícola y a pequeños productores.

En entrevista con La Prueba de ADN, la secretaria de Estado señaló que los daños se concentran en rubros como la vitivinicultura del Valle del Itata, la apicultura y la producción de trigo. “Estamos hablando de zonas muy agrícolas”, afirmó, precisando que “a la fecha tenemos un balance de cerca de 900 productores que directamente se han visto afectados”.

Fernández advirtió que el impacto productivo podría ser mayor, debido a efectos indirectos aún en evaluación.

“La producción de uva, si estuvo expuesta al humo durante varios días, aunque no se hayan quemado las parras, también debiera tener pérdidas productivas importantes”, explicó. En el caso de la apicultura, agregó que “las abejas, si no tienen entorno donde ir a polinizar, también tienen problemas de alimentación”.

Dos fases para las ayudas

Respecto a las ayudas, la ministra indicó que el Gobierno trabaja en dos fases. En la primera, ya en curso, se están entregando apoyos tempranos como alimentación animal y materiales para reconstrucción de cercos.

“Ese tipo de ayudas ya han estado siendo entregadas desde el viernes pasado”, sostuvo.

En paralelo, el Ministerio inició el levantamiento de la ficha de afectación silvo-agropecuaria para definir apoyos en la etapa de reconstrucción.

Finalmente, adelantó que en casos más graves se evaluarán bonos de recuperación productiva y apoyos integrales para pequeños agricultores a través de INDAP.