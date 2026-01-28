;

Verano bajo la lluvia: fenómeno “anómalo” traerá de vuelta las precipitaciones a la RM y a otras 10 regiones de Chile

El sistema frontal se extenderá por cerca de cuatro días, avanzará desde el sur y alcanzará la zona central con mayor intensidad a mitad de semana, según expertos.

Un nuevo sistema frontal, calificado como “anómalo”, traerá de regreso las lluvias a gran parte del país en pleno verano, con precipitaciones que se extenderán por cerca de cuatro días y alcanzarán a once regiones, incluida la región Metropolitana.

El evento comenzará el lunes 2 de febrero en el sur y tendrá su mayor intensidad entre martes y miércoles en la zona centro-sur.

Según explicó el meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, el fenómeno se debe a que el frente “se topará con una alta presión que frenará su tránsito desde el Pacífico”, lo que permitirá que el sistema “se quede rotando en el sur del país por varios días”.

Esta condición favorecerá lluvias persistentes, especialmente en el centro-sur del país. Las precipitaciones ingresarán por Aysén y Los Lagos, extendiéndose luego a Los Ríos y, de manera más débil, a La Araucanía y Biobío.

Las regiones que se verán afectadas

No obstante, el martes el sistema “ganará potencia y aumentarán las cantidades de agua”, con lluvias más constantes entre Ñuble y Aysén.

Sepúlveda advirtió que “llovería en el Biobío desde el lunes en la tarde hasta el jueves en la mañana”, en una zona recientemente afectada por incendios forestales.

En la zona central, las lluvias llegarían recién el miércoles. “Podría abarcar desde la parte sur de la región de Coquimbo hasta Aysén, ante el debilitamiento de la alta presión”, indicó el meteorólogo. El jueves, en tanto, el sistema comenzará a retirarse, dejando solo chubascos aislados entre el Maule y Aysén.

