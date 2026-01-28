;

Dos incendios forestales activos mantienen en alerta amarilla a Casablanca

Emergencias simultáneas obligaron a reforzar operativos con brigadas, apoyo aéreo y medidas preventivas ante el avance de las llamas.

Dos incendios forestales se mantienen activos este martes en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso, situación que llevó a decretar alerta amarilla comunal y a desplegar un amplio operativo de emergencia.

El siniestro más complejo se registra en el sector Huinca, donde el fuego está completamente declarado y continúa en combate, sin control positivo hasta ahora.

En el lugar trabajan aeronaves y brigadas de CONAF, junto a bomberos de Santo Domingo, San Antonio y comunas aledañas, quienes además permanecen acuartelados.

En tanto, un segundo incendio afecta al sector Puente del Indio, originado tras el incendio de una maquinaria y que ha consumido cerca de cinco hectáreas de vegetación.

Para evitar su avance hacia zonas pobladas, se reforzó el combate con recursos aéreos y unidades de trabajo estructural, mientras la emergencia sigue en desarrollo.

