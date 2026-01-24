VIDEO. Imágenes satelitales desgarradoras: así se ve el antes y después de los incendios forestales en Chile
Un mapa interactivo, elaborado por la compañía Esri, muestra la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro-sur del país.
La emergencia continúa en la zona centro-sur del país producto de los incendios forestales, que hasta ahora han dejado más de 20 mil damnificados y un total de 21 personas fallecidas.
Asimismo, los siniestros han afectado miles de hectáreas, incluidas zonas habitadas, generando graves pérdidas a nivel social y ambiental.
En ese contexto, existe una herramienta que permite visualizar el impacto de la catástrofe desde el aire, gracias al uso de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica.
Mapa del impacto de los incendios forestales en Chile
Se trata de un aplicativo realizado por la compañía de inteligencia geoespacial Esri, a partir del análisis de imágenes satelitales que permiten evaluar la magnitud de los incendios forestales.
- Para revisar el mapa, hay que ingresar al siguiente LINK desde el celular o desde un computador.
También, puedes ver a continuación un video del mapa que muestra, a grandes rasgos, el antes y después:
