Cómo activar el “modo antienvejecimiento” y vivir más años con mejor salud, según experto / Ada Summer

Envejecer no es solo una cuestión de tiempo, sino el resultado de la acumulación progresiva de fallos en las células del organismo . Con los años, se dañan los genes, se acortan los cromosomas y se debilitan las mitocondrias, lo que favorece el deterioro general del cuerpo.

Así lo explica Antonio Fernando Murillo Cancho, profesor asociado de la Universidad de Almería, en un artículo publicado en The Conversation, donde detalla cómo ciertos cambios simples en el estilo de vida pueden activar un auténtico “modo antienvejecimiento”.

Según el académico, no se trata de aplicar fórmulas extremas ni tratamientos costosos, sino de incorporar hábitos sostenibles que permitan al organismo reparar daños, optimizar su energía y mantener un funcionamiento equilibrado a lo largo del tiempo.

Comer menos y respetar los horarios

Reducir moderadamente las calorías mejora la reparación celular, disminuye la inflamación y favorece un metabolismo más eficiente, según estudios como el ensayo clínico CALERIE.

Además, el ayuno intermitente, que deja entre 12 y 14 horas sin comer entre la cena y el desayuno, se asocia a mejor control de la glucosa, reducción de la presión arterial y menor grasa abdominal.

Ejercicio diario y sueño reparador

Caminar a diario y realizar ejercicios de fuerza dos o tres veces por semana mejora la masa muscular, reduce la grasa visceral y favorece el control metabólico.

Dormir bien y mantener horarios regulares activa procesos de limpieza cerebral, regula hormonas clave y permite la reparación celular, aspectos fundamentales para un envejecimiento saludable.

Microbiota y “células zombi”

Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y fibra mejora la diversidad de la microbiota intestinal, asociada a mayor longevidad.

Asimismo, los polifenoles presentes en frutas rojas, manzana, cebolla y té verde ayudan a reducir la inflamación generada por las llamadas “células zombi”, vinculadas al deterioro del organismo.