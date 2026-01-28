;

Chile da paso histórico en salud pública: personas con albinismo accederán gratis a bloqueador solar

La medida beneficiará a personas con albinismo afiliadas a Fonasa e inscritas en centros de salud.

Chile concretó un avance histórico en materia de salud pública al reconocer por primera vez el albinismo dentro de una política pública nacional, garantizando el acceso gratuito a fotoprotector solar para quienes presentan esta condición.

La medida quedó establecida en la Resolución Exenta N°1030 (2024) del Ministerio de Salud, que incorpora el fotoprotector solar FPS 50+ como medicamento para todas las personas con albinismo afiliadas a Fonasa.

Desde la autoridad sanitaria explicaron que el bloqueador solar cumple un rol esencial en la prevención del cáncer de piel y otros daños graves provocados por la radiación ultravioleta, especialmente en personas con albinismo.

La iniciativa es fruto de años de trabajo y gestión de la Corporación Albinos Chile, organización que impulsó el reconocimiento de este derecho sanitario y la necesidad de una cobertura permanente.

La implementación del beneficio comenzará de manera progresiva en los centros de atención primaria del país, mientras se llamó a los usuarios a reportar eventuales problemas en su entrega.

Desde la corporación destacaron que este avance “marca un antes y un después en la prevención” y refuerza que la salud preventiva también es un derecho.

