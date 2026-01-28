Chile da paso histórico en salud pública: personas con albinismo accederán gratis a bloqueador solar

Chile concretó un avance histórico en materia de salud pública al reconocer por primera vez el albinismo dentro de una política pública nacional, garantizando el acceso gratuito a fotoprotector solar para quienes presentan esta condición.

La medida quedó establecida en la Resolución Exenta N°1030 (2024) del Ministerio de Salud, que incorpora el fotoprotector solar FPS 50+ como medicamento para todas las personas con albinismo afiliadas a Fonasa.

Desde la autoridad sanitaria explicaron que el bloqueador solar cumple un rol esencial en la prevención del cáncer de piel y otros daños graves provocados por la radiación ultravioleta, especialmente en personas con albinismo.

La iniciativa es fruto de años de trabajo y gestión de la Corporación Albinos Chile, organización que impulsó el reconocimiento de este derecho sanitario y la necesidad de una cobertura permanente.

La implementación del beneficio comenzará de manera progresiva en los centros de atención primaria del país, mientras se llamó a los usuarios a reportar eventuales problemas en su entrega.

Desde la corporación destacaron que este avance “marca un antes y un después en la prevención” y refuerza que la salud preventiva también es un derecho.