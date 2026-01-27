;

Este suplemento poco conocido muestra potencial para prevenir enfermedades graves, según estudio

El hallazgo podría abrir la puerta a nuevas terapias nutricionales para evitar complicaciones severas.

Javiera Rivera

Un reciente estudio científico sugiere que un suplemento poco conocido podría marcar una gran diferencia en la recuperación frente a enfermedades graves, ayudando al organismo a reducir el riesgo de complicaciones.

La investigación, liderada por la doctora Janelle Ayres y publicada en New York Post, se centró en la metionina (L-metionina), un aminoácido esencial que el cuerpo no puede producir por sí mismo.

“Nuestro estudio indica que pequeñas diferencias biológicas, incluidos factores dietarios, pueden tener grandes efectos en la evolución de una enfermedad”, explicó Ayres en un comunicado.

Los científicos descubrieron que aumentar los niveles de metionina ayudó a controlar la inflamación, una respuesta clave del sistema inmune que, cuando se desregula, puede provocar daño en órganos y complicaciones graves.

En pruebas realizadas en animales, la suplementación con metionina mejoró la función renal, favoreciendo la eliminación del exceso de sustancias inflamatorias sin debilitar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.

La metionina está presente de forma natural en alimentos ricos en proteínas como huevos, pollo, pescado, carne, lentejas, soya, tofu, quinoa, semillas de sésamo y nueces, además de encontrarse disponible en formato de suplemento.

Pese a los resultados prometedores, los investigadores advirtieron que los hallazgos aún se basan en estudios en animales, por lo que se requieren ensayos clínicos en humanos antes de recomendar su uso generalizado.

“A futuro, algo tan simple como un suplemento junto a la comida podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, planteó Ayres, subrayando el potencial impacto de estos descubrimientos.

