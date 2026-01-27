;

Pailita en picada contra gigante del retail: acusó que no ponen “ni un clavo” para reconstrucción, pese a estar “forrados”

El artista urbano aseguró que Sodimac lo contactó y le ofreció venderle casas para los damnificados por incendios forestales, pero “al doble del precio” que él estaba gestionando.

Javier Méndez

Pailita en picada contra gigante del retail: acusó que no ponen “ni un clavo” para reconstrucción, pese a estar “forrados”

El artista urbano Pailita, quien ha estado al pie del cañón ayudando a los damnificados por los incendios forestales en Chile, se lanzó contra un gigante de la construcción.

El gerente de Sodimac se contactó conmigo y me llamó temprano", partió en un texto en sus historia de Instagram.

Me dijo que tenían 30 casas para vender al doble del precio que estamos gestionando con constructoras súper humildes que se están poniendo con el corazón”, siguió.

“Y yo pensando que se pondrían con alguna donación jajaj. Ni un clavo, padre”, escribió, sin filtro, la voz de Parcera y Dime Tú.

A continuación complementó el mensaje: “si se vuelve a contactar otro gerente de alguna empresa grande que sea para ponerse con monedas o donación, qué que no es obligación de nadie y se respeta, pero olvidense que les vamos a comprar las casas a ustedes”.

“Prefiero mil veces tirar para arriba a una familia constructora que este empezando que a ustedes que están forrados en dinero más que con zinc”, concluyó.

