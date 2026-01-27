;

Miembro histórico del Torneo de Cell es confirmado para el nuevo reality de Canal 13: “Quiero ganar”

“Vecinos al límite” contará con rostros como Alejandra Fosalba, Paula Pavic y Joche.

Javier Méndez

El nuevo reality show de Canal 13, Vecinos al límite, sumó un nuevo integrante clave. Esta semana se confirmó oficialmente que Leonardo Vallana, más conocido como el “Princeso”, también formará parte del espacio.

Se trata de una nueva aventura en la pantalla tras su reciente eliminación en Mundos Opuestos. Ahora, acompañará al líder de uno de los cuatro equipos, Joche Bibbó, con quien hizo buenas migas en los últimos meses.

Esta vez quiero ganar, así que me interesa escoger deportistas, gente competitiva que sepa ganar, como Juan Pedro, o como Daúd (Gazale), aunque me caiga mal“, dijo el exparticipante de La Vega.

“Con esto se consagrará como el chico reality que siempre quiso ser”, indicaron desde la señal.

El programa, que estará conducido por Sergio Lagos y Karla Constant, se ambientará en un barrio donde cuatro equipos competirán para ver quiénes viven en la mejor de las cuatro viviendas, y quiénes serán desalojados.

El nombre se suma a otros rostros ya anunciados como Alejandra Fosalb y Paula Pavic. De esta manera, el programa comienza a definir su elenco estelar para competir por el rating del horario nocturno.

